Застройщик аквапарка задолжал подрядчику почти 171 миллион рублей в Приморье Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке конфликт из-за строительства рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком на острове Русский дошел до суда. Генеральный подрядчик требует взыскать с застройщика долг в размере 170,8 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Договор на проектирование и строительство объекта компании заключили в 2024 году. Однако в 2025 году подрядчик приостановил работы, а еще через год в одностороннем порядке расторг контракт. По условиям договора застройщик обязан принять незавершенный объект и оплатить уже выполненный труд, а также закупленные материалы. Так как деньги не поступили добровольно, строители обратились в суд.

«Заявленная сумма включает в себя основной долг, начисленную неустойку, проценты за пользование чужими денежными средствами, а также убытки в виде расходов на охрану и электроснабжение», – рассказали в Арбитражном суде Приморского края.

Исковое заявление уже принято к производству. Точку в финансовом споре между двумя организациями предстоит поставить судьям. Разбирательство по этому делу назначено на 25 августа.

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