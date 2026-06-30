За рулем мопеда поймали 17-летнего нарушителя на Камчатке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 27 июня в 21:40 сотрудники ДПС остановили мопед «Альфа» на улице Петра Ильичева в Петропавловске-Камчатском. За рулем находился 17-летний подросток. Выяснилось, что у парня нет водительских прав. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Несовершеннолетний приобрел транспорт на личные сбережения. Родители знали о покупке, но запрещали сыну выезжать на дорогу. Юноша ослушался взрослых и отправился кататься по городу. На место инспекторы ГАИ вызвали законного представителя парня, в присутствии которого и оформили все необходимые бумаги.

«Подросток отстранен от управления транспортным средством, мопед направлен на специализированную стоянку», – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

За управление транспортом без удостоверения на юношу завели административное дело. Нарушителю грозит денежный штраф 5 до 15 тысяч рублей. Сейчас материалы переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних, где специалисты проведут с семьей профилактическую работу и примут дальнейшие меры.

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