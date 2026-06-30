Прокуратура требует аннулировать контракты на ремонт теплосетей на Камчатке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый заместитель прокурора Камчатского края обратился в Арбитражный суд с иском к управлению администрации Тигильского округа и индивидуальному предпринимателю. Ведомство требует признать недействительными шесть муниципальных контрактов на сумму более 2,3 миллиона рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С февраля по апрель 2025 года стороны подписали договоры на капитальный ремонт аварийных сетей теплоснабжения в селе Тигиль. Каждая сделка не превышала 600 тысяч рублей, что позволило заказчику избежать конкурентных процедур.

Проверка показала, что работы намеренно раздробили на мелкие части. Более того, подрядчиком оказался действующий главный специалист отдела ЖКХ, а документы со стороны заказчика подписывал его прямой начальник, который затем принимал работу и распоряжался деньгами в пользу своего подчиненного.

«Все контракты объединены единой целью – ремонт аварийных сетей теплоснабжения в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов, заключены в один временной период с одним и тем же подрядчиком, имеют однородный предмет и идентичные условия», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Ранее надзорное ведомство вносило представление главе администрации района, но там с доводами не согласились. Теперь прокурор требует вернуть почти 2,4 миллиона рублей в бюджет муниципалитета. Предварительное судебное заседание назначено на 16 июля.

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