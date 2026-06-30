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НовостиОбщество30 июня 2026 23:51

Как сберечь деньги за сорванный отпуск объяснили туристам в Приморье

Об опасностях при покупке путевок предупредили жителей Приморья
Алина ВЕСНИНА
Эксперт объяснила правила возврата средств при задержке рейсов за границу

Эксперт объяснила правила возврата средств при задержке рейсов за границу

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский туристический рынок переживает серьезные изменения из-за сложностей с логистикой и перелетами. В таких условиях вопрос безопасности оплаченных путевок стал одним из главных для жителей Приморья. Как не лишиться финансов, если планы рушатся в последний момент, рассказала доцент Анна Овсянникова. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основная угроза для отдыхающих кроется не в разорении турфирм, а в сбоях работы авиации, сообщает «ФедералПресс». Популярные направления вроде Таиланда, Вьетнама и Египта часто страдают от изменений в графике полетов. В случае внезапной отмены вылета клиентам необходимо собирать документальные доказательства, а также сохранять все переписки и чеки за еду, дополнительный транспорт и гостиницы.

«Первое правило – не доверять устным объяснениям. Попросите письменное подтверждение отмены рейса или официальный документ от перевозчика с указанием причины», – рассказали в Финансовом университете при правительстве РФ.

Чтобы предотвратить потерю средств еще до оплаты, доцент рекомендует проверять наличие турфирмы в федеральном реестре. В договоре не должно быть размытых формулировок о замене отеля или дат, а чересчур низкая цена путевки говорит о повышенных рисках. Если компания отказывается возвращать деньги за сорванный отпуск добровольно, туристу следует направить письменную претензию, а затем обращаться в Роспотребнадзор и суд.

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