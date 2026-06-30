Как сберечь деньги за сорванный отпуск объяснили туристам в Приморье

Эксперт объяснила правила возврата средств при задержке рейсов за границу Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский туристический рынок переживает серьезные изменения из-за сложностей с логистикой и перелетами. В таких условиях вопрос безопасности оплаченных путевок стал одним из главных для жителей Приморья. Как не лишиться финансов, если планы рушатся в последний момент, рассказала доцент Анна Овсянникова. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Основная угроза для отдыхающих кроется не в разорении турфирм, а в сбоях работы авиации, сообщает «ФедералПресс». Популярные направления вроде Таиланда, Вьетнама и Египта часто страдают от изменений в графике полетов. В случае внезапной отмены вылета клиентам необходимо собирать документальные доказательства, а также сохранять все переписки и чеки за еду, дополнительный транспорт и гостиницы.

«Первое правило – не доверять устным объяснениям. Попросите письменное подтверждение отмены рейса или официальный документ от перевозчика с указанием причины», – рассказали в Финансовом университете при правительстве РФ.

Чтобы предотвратить потерю средств еще до оплаты, доцент рекомендует проверять наличие турфирмы в федеральном реестре. В договоре не должно быть размытых формулировок о замене отеля или дат, а чересчур низкая цена путевки говорит о повышенных рисках. Если компания отказывается возвращать деньги за сорванный отпуск добровольно, туристу следует направить письменную претензию, а затем обращаться в Роспотребнадзор и суд.

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