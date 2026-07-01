Предприятие задолжало работникам три миллиона рублей в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском районе лесоперерабатывающая компания два месяца не платила зарплату своим сотрудникам. Организация накопила перед 24 специалистами долг на сумму более трех миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все работники трудились на предприятии официально. В 2026 году руководство нарушило сроки выплат и оставило людей без денег. К моменту финальных заседаний 10 человек все же получили свои заработанные средства, однако перед оставшимися 14 специалистами долг так и не погасили. Представители компании не стали оспаривать размер недоимки.

«В пользу 14 истцов взысканы задолженность по заработной плате, денежная компенсация за нарушение сроков выплаты и проценты за каждый день задержки, а также моральный вред», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Для тех 10 человек, с которыми компания успела рассчитаться, прокурор уточнил первоначальные требования. Инстанция обязала организацию дополнительно перечислить им компенсации за долгое ожидание денег и моральный ущерб. Вынесенные решения пока не вступили в законную силу.

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