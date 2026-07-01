Россельхознадзор приостановил ввоз 27 тонн утиных ножек в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Россельхознадзора приостановили ввоз 27 тонн утиных ножек. Крупная партия продукции прибыла на территорию Владивостокского морского торгового порта 22 июня. Однако во время проверки документов инспекторы нашли нарушение единых ветеринарно-санитарных требований. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Владельцем этого товара является предприятие из Ростова-на-Дону. Когда государственный инспектор начал сверять бумаги, выяснилось, что адрес получателя в импортном ветеринарном сертификате и транспортной накладной отличается от того, который указан в разрешении. Поэтому 24 июня надзорное ведомство временно задержало груз.

«После устранения выявленного нарушения груз может быть принят к перевозке и реализации», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Пока получатель не исправит ошибки в бумагах, птицу к дальнейшей продаже не допустят. Всего с начала 2026 года специалисты остановили в регионе более 90 партий импортной продукции из-за нарушений при ввозе.

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