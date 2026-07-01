Суд конфисковал автомобиль у нарушительницы ПДД в Приморье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Находке предстала перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. В декабре 2025 года женщину на Nissan X-Trail остановили сотрудники ДПС. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее женщину уже привлекали к административной ответственности. Тогда она отказалась проходить медицинское освидетельствование, однако должных выводов для себя не сделала. За очередное нарушение суд назначил виновной штраф 250 тысяч рублей, а также запретил садиться за руль в течение двух с половиной лет.

«С учетом позиции прокуратуры принято решение о конфискации автомобиля Nissan X-Trail, использованного при совершении преступления, с обращением в собственность государства», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас исполнение приговора в части передачи транспортного средства находится на строгом контроле ведомства. Жителям напоминают, что если нарушители пытаются избежать ответственности путем продажи машины, такие сделки оспариваются, либо взыскивается сумма, равная стоимости автомобиля.

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