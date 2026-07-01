Полиция оцепила район Верхнепортовой во Владивостоке из-за медведя Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Фрунзенском районе местный житель заметил бегущего медведя. Мужчина сразу позвонил в дежурную часть отдела полиции и рассказал о появлении дикого животного. На адрес приехали наружные наряды. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Стражи правопорядка оперативно отреагировали на звонок горожанина. Чтобы безопасно поймать хищника, патрульные выставили кордон и полностью перекрыли участок, где бродит зверь. На место вызвали компетентные службы.

«По указанному заявителем адресу незамедлительно прибыли наружные наряды. Территория с диким животным оцеплена», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас периметр в районе улицы Верхнепортовой остается закрытым. Специалисты госохотнадзора продолжают работать на месте происшествия для безопасной поимки зверя.

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