В Приморье осудят обвиняемых в убийстве девушки спустя 26 лет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во Владивостоке перед судом предстанут двое местных жителей. Их обвиняют в мошенничестве и жестоком убийстве девушки из Благовещенска, которое произошло весной 2000 года. Ради наживы они расправились с 19-летней покупательницей, приехавшей за автомобилем. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Обвиняемые вошли в доверие к потерпевшей и предложили ей выгодно приобрести иномарку. Как только деньги оказались у них в руках, мужчины стали катать девушку на чужой машине, параллельно выискивая безлюдное место. Они привезли ее в район золоотвала ТЭЦ-2, где ударили тупым предметом по голове, нанесли несколько ударов лопатой, а затем задушили веревкой. Чтобы скрыть следы, тело закопали прямо на территории предприятия.

«С марта по апрель 2000 года обвиняемые обманным путем завладели денежными средствами девушки 19 лет, приехавшей из Благовещенска во Владивосток с целью приобретения автомобиля», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Преступление оставалось нераскрытым долгие 26 лет. Сейчас заместитель прокурора края утвердил обвинительное заключение за мошенничество и убийство из корыстных побуждений, совершенное по предварительному сговору. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Ленинский районный суд.

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