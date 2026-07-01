Машина сбила троих подростков на самокате в Приморье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Ранним утром 23 июня бригада подстанции «Центральная» оказала срочную медицинскую помощь подростку, попавшему в ДТП. Автомобиль задел самокат, на котором ехали сразу трое юношей по безлюдной дороге во Владивостоке. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Звонок в оперативный отдел поступил в половине пятого утра от самого пострадавшего. Анестезиолог-реаниматолог Савелий Крутиков и медицинский брат-анестезист Захар Калинин приехали на место аварии через 10 минут. По словам парней, они не заметили приближающуюся машину. После удара двое из них отделались легкими ушибами, а третий рухнул на асфальт и почувствовал сильную боль в левом плече. Специалисты зафиксировали конечность медицинской косынкой и ввели препарат для обезболивания, после чего экстренно доставили пациента на обследование в травмпункт № 1.

«По итогам обследования выявлен перелом руки, бригада СМП сразу же отвезла подростка во Владивостокскую клиническую больницу № 2», – рассказали во Владивостокской скорой помощи.

Сейчас он находится в профильном отделении и продолжает проходить необходимый курс лечения.

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