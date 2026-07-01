Переехавшую из Санкт-Петербурга женщину лишили выплат в Приморье Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Уссурийске суд обязал многодетную мать вернуть незаконно полученные детские пособия. Переехав из Санкт-Петербурга на Дальний Восток, женщина скрыла это от социальных служб и продолжила тратить региональные деньги. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее администрация одного из районов Северной столицы назначила семье ежемесячную финансовую поддержку на двоих школьников. Средства выделяются исключительно из петербургского бюджета для местных жителей с пропиской. Однако женщина выписалась из квартиры и уехала. Она не стала предупреждать об отъезде и пользовалась деньгами, на которые после переезда потеряла право.

«Действия ответчицы свидетельствуют о ее недобросовестности, а взыскиваемая сумма является неосновательным обогащением», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Инстанция встала на сторону социальных служб и постановила взыскать с женщины все излишне перечисленные средства. Теперь многодетной матери придется вернуть государству 72 804 рубля.

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