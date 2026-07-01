Три человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП под Мариинском Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В Кемеровской области 30 июня на 16-м километре объездной дороги федеральной трассы Р-255 произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и грузовика. Один человек погиб, еще 10 получили травмы. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как сообщает «Сiбдепо», трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии. Из-за серьезности травм двоих пациентов отправили в Кемерово санавиацией и спецтранспортом, а третьего отвезли в больницу на машине скорой помощи. На месте аварии у поселка Раевка работали медики, инспекторы ГАИ и сотрудники МЧС. Спасателям пришлось проводить сложную деблокировку искореженного металла, чтобы вытащить людей.

«Водитель рейсового автобуса, передвигавшегося по маршруту «Вокзал – 2-ая Пристань – село Приметкино – Вокзал», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем», – рассказали в Следственном комитете Кемеровской области.

По факту ненадлежащего оказания услуг по перевозке людей следователи завели уголовное дело. Специалисты продолжают разбираться во всех обстоятельствах аварии.

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