В Приморье рассказали о морском котике, на которого могла напасть акула Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье спасали северного морского котика, которого нашли с открытым переломом ласты и рваными ранами. Изначально появилась версия, что на животное могла напасть акула, однако точные обстоятельства случившегося остаются неясными. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Сперва сообщалось, что ветеринары обрабатывают повреждения, раны постепенно заживают, и решается вопрос об ампутации конечности. Но выяснилось, что появившееся в Сети видео было снято около трех недель назад. На самом деле выходить ластоногое так и не удалось.

Представители реабилитационного центра рассказали, что вероятной причиной гибели стала слишком большая потеря крови из-за тяжелых травм. При этом они сильно сомневаются, что котика покусала именно акула. Характер увечий больше указывает на то, что животное могло угодить под лодочный винт.

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