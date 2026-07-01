Опасную бактерию выявили в партии чипсов из свинины в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

29 июня специалисты Приморского филиала профильного Национального центра проверили партию мясных чипсов из сыровяленой свинины. На производстве выявили 10 килограммов некачественного товара. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пробы на предприятии взял ветеринарный врач по обращению заказчика в рамках производственного контроля. В лаборатории продукт проверили по 24 показателям на соответствие техническим регламентам. В итоге испытания подтвердили наличие в мясе золотистого стафилококка, способного вызвать тяжелое пищевое отравление. Партия не предназначалась для реализации.

«Обсеменение продукции могло произойти в результате нарушения технологии изготовления или несоблюдения условий хранения продукта», – рассказали в Приморском филиале Национального центра.

Теперь изготовителю предстоит утилизировать мясные чипсы и принять соответствующие меры для исправления ситуации на предприятии.

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