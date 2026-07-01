На Камчатке браконьеры заплатят 607 тысяч рублей за незаконный вылов лосося

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усть-Большерецкий районный суд вынес приговор двум жителям региона, которые поймали красной рыбы на особо крупную сумму в нерестовый период. Мужчин признали виновными в незаконной ловле на мысе Левашова, где добыча водных биоресурсов строго запрещена. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Суд установил, что в августе прошлого года злоумышленники вышли в акваторию на резиновой лодке с мотором и поставили сеть длиной 250 метров. Таким способом они добывали лосось прямо на путях миграции и в местах нереста. Государству был нанесен ущерб в размере 607 тысяч рублей.

Судья назначил обоим фигурантам наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Кроме того, суд полностью удовлетворил иск прокурора о возмещении вреда – теперь браконьеры обязаны выплатить всю сумму ущерба.

Вещественные доказательства по делу: лодка, подвесной мотор, бак для топлива, весло, а также детали корпуса – изъяты и переданы в доход государства. Саму сеть по решению суда уничтожат. Приговор пока не вступил в законную силу.

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