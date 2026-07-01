В Приморье завершено расследование дела о жестокой расправе над собакой

Дело с обвинительным заключением передано в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница села Барано-Оренбургское попросила односельчанина убить свою сторожевую собаку, испугавшись за безопасность внуков. Мужчина забил животное металлическим ломом, теперь обоим грозит до пяти лет лишения свободы. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Это произошло летом 2024 года. Пес жил на цепи в будке у женщины 1971 года рождения, но периодически проявлял агрессию и даже кусал хозяйку. После несчастного случая с ребенком в селе женщина всерьез опасалась, что животное может покалечить приезжающих внуков. Тогда она договорилась с соседом, чтобы тот избавился от пса. Мужчина принес металлический лом и нанес собаке множество ударов, от которых та скончалась на месте.

В полицию обратился односельчанин, и следователи возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 245 УК РФ – жестокое обращение с животным группой лиц по предварительному сговору, повлекшее гибель. Расследование завершено, вина обвиняемых доказана. Дело с обвинительным заключением передано в суд.

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