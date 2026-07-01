В Дальнегорске пьяный водитель, по вине которого пострадал ребенок, лишится прав

ДТП произошло на улице Пионерской. Фото: полиция Приморья

В Дальнегорске пьяный водитель, по вине которого пострадала трехлетняя девочка, лишится прав. Мужчина за рулем Nissan Mistral не справился с управлением и врезался в дерево. В момент аварии ребенок находился на переднем сиденье без детского кресла и непристегнутым. Ребенок получил травму головы, водитель не пострадал. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

ДТП произошло на улице Пионерской. 35-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили административные материалы, которые предусматривают штраф и лишение водительских прав. Кроме того, полицейские передадут документы в комиссию по делам несовершеннолетних – там оценят, как мужчина исполнял родительские обязанности.

Всего за сутки в Приморье инспекторы оформили 49 аварий, в шести из них пострадали люди. Жертв нет, ранения получили шесть человек. Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о грубых нарушениях ПДД по телефонам 02 или 102 – звонки принимают круглосуточно.

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