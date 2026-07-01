Медведицу после заплыва во Владивостоке вернут в тайгу

Такие заплывы для медведей не редкость Фото: Алексей СТЕФАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во Владивостоке спасли молодую медведицу, которая утром 1 июля завершила свой длительный заплыв в районе Казанского моста. Животное обездвижили, поместили в транспортировочную клетку и отправили в Центр реабилитации в селе Алексеевка, а после осмотра выпустят в леса Приморья вдали от людей. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как пояснил и. о. замминистра лесного хозяйства и охраны окружающей среды края Алексей Суровый, хищнице около полутора-двух лет, ее здоровье в норме. По предварительным данным, она переплыла Амурский залив с противоположной стороны, преодолев 10-13 километров. Специалисты отмечают, что такие заплывы для медведей не редкость – в последние годы их замечали у островов Путятина и Аскольда.

Жителям Приморья напомнили, что при встрече с диким зверем в городе или рядом с поселком нужно сразу звонить на горячую линию 8 (423) 2239 099 или в единую диспетчерскую службу по номеру 112. Своевременное сообщение помогает быстро изъять животное, обезопасить и людей, и самого зверя.