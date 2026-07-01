В Приморье осудят мошенника, взявшего предоплату за несуществующий экскаватор

Правоохранители продолжают расследование Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморском крае перед судом предстанет 49-летний местный житель, который обманул покупателя из Архангельской области на 200 тысяч рублей. Мужчина разместил на «Авито» объявление о продаже экскаватора за 400 тысяч, хотя техники у него не было, и, получив аванс, перестал выходить на связь. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установило следствие, в сентябре прошлого года злоумышленник опубликовал фиктивное объявление о продаже спецтехники. На него откликнулся житель Архангельской области. Мошенник убедил покупателя перевести на банковскую карту половину суммы – 200 тысяч рублей в качестве предоплаты. Получив деньги, фигурант потратил их на свои нужды, переписываться с потерпевшим прекратил и обязательства по поставке экскаватора выполнять не собирался. Для конспирации он использовал сим-карту и банковскую карту, оформленные на других людей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Артемовский городской суд Приморского края для рассмотрения по существу. Мужчине инкриминируют мошенничество с причинением значительного ущерба (часть 2 статьи 159 УК РФ). Кроме того, правоохранители продолжают расследование по факту незаконного использования чужих банковских и абонентских карт. Ранее подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности.

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