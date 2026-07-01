В Приморье ожидаются дожди с грозами днем 2 июля

Местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

2 июля в Приморском крае ожидается типичная для начала июля погода с дождями, грозами и сильным ветром, но с существенной разницей между побережьем и материком. Если в центральных районах воздух прогреется до +30, то жителей Владивостока ждет всего +16., +18 градусов из-за влияния моря. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Синоптики объясняют перемены высотной ложбиной: местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, умеренный, но на отдельных участках порывы будут сильными. Ночью столбики термометров покажут +12, +17, днем в континентальной части – до +256 +30, тогда как на побережье будет прохладнее: +17, +22.

Во Владивостоке – переменная облачность, утром местами слабая морось. Ветер юго-восточный, умеренный до сильного, в начале дня особенно порывистый. Ночная температура +13, +15, дневная – всего +16, +18.

В Уссурийске осадков не ожидается: переменная облачность, ветер южный умеренный, но во второй половине дня усилится до сильного. Ночью +14, +16, днем +22, +24.

В Находке тоже сухо: переменная облачность, ветер северо-восточный и восточный умеренный. Ночью +13, +15, днем +216 +23.

Температура воды заметно различается: в Амурском заливе +20, в заливе Посьета +22, а в районе Находки всего +14.

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