В Приморье ищут инвестора для «Замка Янковского»

Оборонный дом-замок построили в бухте Витязь в 1918–1919 годах. Фото: Иван Дякин, правительство Приморского края

В Приморском крае ищут инвестора для восстановления «Замка Яна Янковского» – объекта культурного наследия в селе Витязь Хасанского округа. Памятник площадью 177 квадратных метров выставят на конкурсную продажу, а новому владельцу предложат льготное финансирование на реставрацию и приспособление здания к современному использованию. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Региональное министерство имущественных и земельных отношений уточняет, что здание находится в неудовлетворительном состоянии и требует серьезных работ. Сейчас специалисты прорабатывают концепцию его восстановления, а саму процедуру проведут через приватизацию на торгах. Оборонный дом-замок построили в бухте Витязь в 1918–1919 годах, до 1922 года там жила семья дальневосточного предпринимателя и мецената Яна Янковского. Позже здание служило магазином, почтой, кабинетом фельдшера и гостиницей. С 1991 года оно признано памятником регионального значения, а с июня 2021 года находится в собственности Приморского края.

Похожий опыт уже принес результаты. В 2022 году с торгов продали «Жилой дом военного ведомства» во Владивостоке на улице Луцкого, 8, который удалось восстановить силами инвестора. Отметим, что в регионе по программе «Дом.РФ» и Министерства культуры России для инвесторов открыты 17 объектов культурного наследия, из них восемь зданий уже получили финансовое обеспечение на реставрацию.

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