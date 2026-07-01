Сборные семи регионов РФ встретились во Владивостоке на соревнованиях по сумо

Турнир посвятили Юрию Алексеевичу Леонтьеву – почетному жителю Приморского края. Фото: федерация сумо Приморского края

Во Владивостоке прошли всероссийские соревнования по сумо, посвященные памяти заслуженного тренера России Юрия Леонтьева. В турнире приняли участие сборные команды семи регионов – от Якутии до Москвы, а главной сенсацией стало доминирование воспитанниц владивостокской спортшколы «Амазонка», завоевавших большинство золотых медалей в женских и юниорских категориях. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

На дохё встретились спортсмены из Еврейской автономной области, Магаданской области, Москвы, Республики Саха (Якутия), Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев. Общее число участников превысило 150 человек – юноши и девушки до 15, 17 и 19 лет, а также мужчины и женщины. Приморский край представляли спортсмены из Лесозаводска, Фокино, Большого Камня, Хороля, Спасска-Дальнего, Артема и Владивостока.

На открытии турнира спортсменкам из владивостокской СШОР «Амазонка» вручили удостоверения и знаки «Мастер спорта России» по сумо. Приморские атлеты также получили знаки «Кандидат в мастера спорта» и первые спортивные разряды.

Безоговорочными лидерами соревнований стали воспитанницы «Амазонки» и их коллеги из спортивных клубов Хороля и Фокино. Спортсменки из Приморья завоевали золото в большинстве весовых категорий среди девушек до 15, 17 и 19 лет, а также среди женщин. Достойную конкуренцию хозяевам составили сборные Хабаровского края, Еврейской автономной области и Забайкальского края – их представители не раз поднимались на высшую ступень пьедестала в мужских и юношеских весовых категориях. Среди юношей отличились спортсмены из Артема и Владивостока, а среди мужчин уверенно выступили атлеты Тихоокеанского флота и ТОВВМУ.

Турнир посвятили Юрию Алексеевичу Леонтьеву – почетному жителю Приморского края, заслуженному тренеру России, судье международной категории экстра-класса, награжденному медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Моряк по профессии, он прошел путь от матроса до капитана Дальневосточного пароходства и более 50 лет совмещал работу на флоте с тренерской деятельностью. По инициативе Леонтьева в регионе создали женские секции самбо и дзюдо, которые в 2019 году переросли в СШОР «Амазонка» – единственную в крае школу олимпийского резерва женских единоборств. Под его руководством воспитаны десятки призеров чемпионатов России, Европы и мира, а сегодня его ученики уже сами возглавляют тренерский состав и судейские бригады всероссийского уровня.

Спортсменов приветствовали представители министерства физической культуры и спорта Приморского края, главный тренер сборных команд России по сумо, а также почетные гости – ветераны спорта и военнослужащие, награжденные государственными наградами.

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия – важнейшие направления государственной программы «Спорт России», направленной на увеличение доли занимающихся физической культурой и спортом, сохранение здоровья и благополучия людей. По поручению Президента России к 2030 году к регулярным занятиям спортом планируют привлечь 70% населения.

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