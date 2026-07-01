Двух мужчин осудят за контрабанду живого краба в Приморье

Женщину осудят за гибель растерзанного собакой ребенка в Приморье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье двое мужчин пойдут под суд за попытку незаконно вывезти из страны крупную партию живого краба. Их поймали на берегу бухты Три поросенка во Владивостоке с морепродуктами стоимостью около пяти миллионов рублей. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С января по март 2025 года напарники купили более 500 камчатских и 39 синих крабов общим весом свыше тонны. Мужчины погрузили товар на борт катера, чтобы отвезти его в экономическую зону и тайно передать на другое судно. На берегу спасенный улов осмотрел специалист-ихтиолог, после чего крабов выпустили обратно в естественную среду обитания.

«Противоправную деятельность удалось пресечь сотрудникам пограничного Управления ФСБ России. Особи живого краба изъяты на береговой линии бухты Три поросенка», – рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Сейчас мужчины находятся под стражей. Документы с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направили в суд для рассмотрения по существу. За покушение на контрабанду стратегически важных ресурсов напарникам грозит до 10 лет лишения свободы и крупный денежный штраф.

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