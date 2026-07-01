Гражданина КНР заочно осудили в Приморье за дачу взятки таможеннику Фото: Ольга ЮШКОВА.

Пограничный районный суд заочно вынес приговор гражданину КНР, который находился в федеральном розыске с 2004 года. Мужчину признали виновным в даче взятки должностному лицу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В мае 2004 года мужчина захотел избежать административной ответственности и не платить обязательные таможенные пошлины. Он предложил сотруднику 500 долларов, но получил отказ. На следующий день гражданин КНР вновь назначил встречу. Находясь в автомобиле работника Гродековской таможни, он положил купюры в бардачок. При этом должностное лицо действовало в рамках закона об оперативно-разыскной деятельности и приняло деньги для фиксации нарушения.

«Приговором суда гражданин КНР признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчине заочно назначено четыре года в исправительной колонии общего режима. Переданные в качестве взятки деньги конфисковали и обратили в собственность государства.

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