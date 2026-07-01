Вулкан Мутновский выбросил пятикилометровый столб пепла на Камчатке Фото: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Утром 2 июля на вулкане Мутновский произошел выброс пепла на высоту около пяти тысяч метров над уровнем моря. Кадры извержения зафиксировали камеры видеонаблюдения ученых. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На вулкане Мутновский произошел пепловый выброс 2 июля Видео: Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН

Извержение началось в 8:19 по местному времени и продлилось около трех минут. Шлейф растянулся на 10 километров в западном направлении от исполина. Из-за такой активности для авиации повысили цветовой код с зеленого до оранжевого, так как столб пепла представляет серьезную угрозу для самолетов.

До этого вулкан, расположенный в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, проявлял слабую активность только летом 2013 года.

«На вулкане Мутновский произошел пепловый выброс на высоту около пяти тысячи метров над уровнем моря», – рассказали в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС РАН.

Сейчас специалисты продолжают следить за вулканом.

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