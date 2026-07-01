Мужчину осудят за хранение рогов краснокнижного сайгака в Приморье Фото: прокуратура Приморского края

В Дальнереченске 59-летний мужчина предстанет перед судом за незаконный оборот частей особо ценных диких животных. В сентябре 2025 года у него изъяли рога сайгака, который занесен в Красную книгу. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По версии дознания, мужчина приобрел 33 рога редких зверей. Он незаконно хранил эти дериваты на территории города. Пресечь преступление удалось сотрудникам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, которые во время оперативных мероприятий обнаружили и забрали запрещенные предметы.

«Дальнереченской межрайонной прокуратурой утвержден обвинительный акт в отношении мужчины», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

На время разбирательств мужчину заключили под стражу. Сейчас уголовное дело о незаконном хранении частей краснокнижных животных уже направили для рассмотрения по существу в Дальнереченский районный суд. За совершенное преступление жителю грозит наказание на срок до четырех лет лишения свободы.

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