Жительницу Приморья осудили за мошенничество при получении грантов Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Уссурийске местная жительница предстала перед судом за многомиллионные махинации с грантами. Будучи главой крестьянско-фермерского хозяйства, она нечестным путем получила из бюджета крупную сумму. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

С февраля 2014 года по ноябрь 2017 года женщина приносила в профильный департамент поддельные бумаги. Она предоставляла фиктивные договоры о производстве молока, поголовье скота, покупке сельхозтехники и оборудования, чтобы забирать государственные выплаты. Кроме того, горожанка по доверенности зарегистрировала еще одно предприятие на мужа, который даже не догадывался о ее незаконных планах, и запросила очередной грант.

«В результате мошеннических действий подсудимой на ее расчетный счет поступили денежные средства из федерального и краевого бюджета в общей сумме более 30 миллионов рублей», – рассказали в пресс-службе Судов Приморского края.

Свою вину женщина так и не признала, а причиненный ущерб не возместила. Ей назначено наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Также осужденную обязали полностью вернуть министерству сельского хозяйства края похищенные 30,3 миллиона рублей. Вынесенный приговор пока не вступил в законную силу.

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