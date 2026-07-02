12 объектов включили в реестр экспортеров на Дальнем Востоке Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне Управление Россельхознадзора провело 12 обследований объектов, которые планируют поставлять животноводческую продукцию в третьи страны. Проверку прошли предприятия по производству и хранению товаров, а также морские суда в нескольких регионах. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше всего в прошедшем месяце инспекторы осмотрели морских судов – их оказалось 10. Шесть из них находятся в Приморском крае, а еще по два базируются в Хабаровском крае и Сахалинской области.

Кроме того, эксперты оценили работу одного рыбоперерабатывающего предприятия в Приморье и организации по хранению продукции в соседнем регионе. На всех объектах проверяли, соответствуют ли товары строгим ветеринарно-санитарным требованиям ЕАЭС и других государств.

«В результате объекты внесены в реестр экспортеров», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Всего за первое полугодие 2026 года ведомство провело 98 обследований различных площадок, заинтересованных в зарубежных поставках. По итогам проверок все эти организации успешно прошли контроль и получили официальное право отправлять свою продукцию на экспорт.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.