Мужчина поджег дом собственной матери в Приморье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Артеме семейная ссора едва не закончилась бедой. Ранее судимый мужчина так разозлился на собственную мать, что поджег ее частный дом. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Конфликт между близкими людьми случился внезапно. Мужчина взял зажигательную смесь, облил фасад здания и устроил пожар. Пламя могло легко перекинуться на другие постройки, а сам дом получил значительный ущерб.

«С учетом наличия у обвиняемого неснятой и непогашенной судимости, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края.

Мужчина уже отбывал наказание за прошлое имущественное преступление. На время дальнейшего расследования его снова лишили свободы – ближайший месяц и 29 суток он проведет в камере следственного изолятора.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.