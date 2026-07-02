Полиция изъяла более полутонны азиатской зубастой корюшки на Камчатке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Октябрьский сотрудники полиции и Росгвардии остановили внедорожник с незаконно добытой рыбой. В салоне машины они нашли больше полутонны азиатской зубастой корюшки. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

За рулем автомобиля находился ранее судимый за кражи 38-летний мужчина. Он купил 3,5 тысячи рыб у безработного жителя Елизово. Продавец выловил корюшку в Охотском море с помощью надувной лодки и пятидесятиметровой сети, не имея на это никаких разрешающих документов.

«Сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составила 985 тысяч рублей», – рассказали в УМВД России по Камчатскому краю.

Сейчас правоохранительные органы проводят детальную проверку всех обстоятельств произошедшего. Специалисты решают вопрос о том, чтобы завести уголовное дело за нелегальный промысел.

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