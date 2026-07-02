Грузовой поезд насмерть сбил женщину в Приморье Фото: Иван ПРОХОРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнереченске грузовой поезд насмерть сбил женщину. Трагедия произошла ночью на железнодорожном мосту через реку Малиновка на перегоне станций Дальнереченск-2 – Эбергард. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Погибшая женщина была у знакомых. Возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, она решила срезать путь по однопутному мосту, предназначенному для движения поездов. Женщина пошла по узкому технологическому проходу, где ее и задел состав. От сильного удара она получила закрытую черепно-мозговую травму и скончалась.

«Используйте только предусмотренные для движения пешеходов инженерные сооружения. Время, которое вы планируете сократить, пересекая объекты в неположенном месте, не стоят потерянной жизни», – рассказали в транспортной полиции Дальнего Востока.

В настоящее время сотрудники линейного отдела МВД России на станции Уссурийск проводят проверку по факту смертельного травмирования. Транспортные полицейские продолжают устанавливать точные детали ночного происшествия.

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