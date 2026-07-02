Жительница Камчатки получила реальный срок за долг по алиментам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Камчатке вынесли приговор 35-летней местной жительнице. Мать шестерых детей отправится в колонию за злостную неуплату алиментов. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Жительница Елизовского района отказывалась финансово обеспечивать семью без каких-либо уважительных причин. Из-за этого у нее образовалась задолженность почти 353 тысяч рублей. Ранее она уже получала судимость за точно такой же проступок, но должных выводов для себя так и не сделала.

«Судом установлено, что мать шестерых детей, будучи обязанной на основании решения суда выплачивать алименты и имея судимость за аналогичное деяние, не исполняла свои обязанности по их финансовому содержанию», – рассказали в прокуратуре Камчатского края.

Женщину признали виновной в преступлении. Ей назначили наказание в виде семи месяцев реального лишения свободы. Срок она проведет в исправительной колонии общего режима. На данный момент вынесенный приговор еще не вступил в законную силу.

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