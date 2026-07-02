Более сотни пар поженятся на День семьи, любви и верности в Приморье Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье 8 июля в День семьи, любви и верности пройдет большой праздник. В эту дату поженятся 113 пар, а также развернется Всероссийский свадебный фестиваль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Больше всего торжественных регистраций состоится в дальневосточной столице, где отношения узаконят 63 пары. Следом идут Артем и Находка – там появится по 11 новых семей. Кроме того, сразу 70 выдающихся супружеских пар региона получат почетные медали «За любовь и верность».

«Среди награжденных – семьи-юбиляры, многодетные семьи и те, кто внес вклад в укрепление национальных традиций в своем округе», – рассказали в региональном правительстве.

Главное тематическое событие состоится в филиале Национального центра «Россия». Для жителей и гостей организуют Всероссийский фестиваль под названием «Россия. Соединяя сердца».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.