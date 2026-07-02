25 тонн рыбы и кальмара из Китая не пропустили в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье запретили ввоз 25 тонн солено-сушеной рыбы и кальмара из Китая. Крупная партия поступила на территорию Владивостокского морского торгового порта 24 июня. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Груз предназначался для предприятия из Новосибирска. В контейнерах находились сушеные треска, камбала, минтай, таранка, путассу, а также различные виды кальмара. Выяснилось, что на некоторые морепродукты отсутствуют необходимые ветеринарные сопроводительные документы. Это является нарушением установленных санитарных требований.

«Принято решение о запрете выпуска в оборот партии солено-сушеной рыбы и кальмара из Китая в связи с выявленным нарушением», – рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Груз разрешат перевозить и продавать только после того, как владелец полностью устранит все недочеты.

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