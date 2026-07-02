Пропавший вертолет Robinson продолжают искать в Приморье Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю.

В Тернейском округе 21 июня во время мониторинга лесопожарной обстановки пропал вертолет Robinson R44. На борту находились два человека, при этом аварийный маяк воздушного судна так и не сработал. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По решению координатора Дальневосточного МТУ Росавиации поиски ведутся сразу с нескольких сторон. Утром из Хабаровска на разведку вылетел Ми-8 со специалистами МЧС России, а из села Амгу поднялся борт авиакомпании «Гранат».

В Тернейском округе продолжаются поиски пропавшего 21 июня вертолета

Параллельно территорию прочесывают наземные группы, в которые вошли работники краевой спасательной службы, а также парашютисты и десантники Приморской авиабазы. Всего задействовали 71 человека.

«Поисковые мероприятия координируются Росавиацией и проводятся в условиях труднопроходимой, гористой местности», – рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ситуация с исчезновением транспорта находится на строгом контроле у профильных ведомств.

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