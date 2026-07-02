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НовостиОбщество2 июля 2026 3:18

Фиктивная продажа автомобиля помешала жителю Камчатки списать долги

Суд отказался освободить должника от обязательств перед кредитором
Алина ВЕСНИНА
Фиктивная продажа автомобиля помешала жителю Камчатки списать долги

Фиктивная продажа автомобиля помешала жителю Камчатки списать долги

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде завершилась процедура банкротства местного жителя. Из-за недобросовестного поведения мужчине отказались списывать задолженности, так как он намеренно скрыл от кредиторов автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина подал заявление о признании себя неплатежеспособным, имея долг перед банком почти в 360 тысяч рублей. Выяснилось, что перед процедурой супруга заемщика приобрела иномарку, а спустя две недели формально продала ее жителю другого региона. При этом машину не переоформляли в ГАИ, а семья продолжила на ней ездить: муж с женой оплачивали бензин и ремонт, получали штрафы за нарушения правил.

Вдобавок ко всему, сам должник позже попал на ней в аварию. Стало ясно, что договор купли-продажи составили лишь для того, чтобы уберечь имущество от взысканий.

«Освобождение от обязательств не допускается, если доказано, что при их возникновении или исполнении гражданин действовал незаконно, в том числе скрыл или умышленно уничтожил имущество», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Мужчина попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но там подтвердили вывод о недобросовестном поведении и отклонили его жалобу. Сейчас местный житель направил кассацию в Арбитражный суд Дальневосточного округа, надеясь все-таки избавиться от старых кредитов.

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