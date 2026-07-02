Фиктивная продажа автомобиля помешала жителю Камчатки списать долги Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Арбитражном суде завершилась процедура банкротства местного жителя. Из-за недобросовестного поведения мужчине отказались списывать задолженности, так как он намеренно скрыл от кредиторов автомобиль. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина подал заявление о признании себя неплатежеспособным, имея долг перед банком почти в 360 тысяч рублей. Выяснилось, что перед процедурой супруга заемщика приобрела иномарку, а спустя две недели формально продала ее жителю другого региона. При этом машину не переоформляли в ГАИ, а семья продолжила на ней ездить: муж с женой оплачивали бензин и ремонт, получали штрафы за нарушения правил.

Вдобавок ко всему, сам должник позже попал на ней в аварию. Стало ясно, что договор купли-продажи составили лишь для того, чтобы уберечь имущество от взысканий.

«Освобождение от обязательств не допускается, если доказано, что при их возникновении или исполнении гражданин действовал незаконно, в том числе скрыл или умышленно уничтожил имущество», – рассказали в Арбитражном суде Камчатского края.

Мужчина попытался оспорить решение в апелляционной инстанции, но там подтвердили вывод о недобросовестном поведении и отклонили его жалобу. Сейчас местный житель направил кассацию в Арбитражный суд Дальневосточного округа, надеясь все-таки избавиться от старых кредитов.

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