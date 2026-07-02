Неработающие лифты в доме на Леонова проверит прокуратура Владивостока Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В многоэтажном доме № 70 на улице Леонова долгое время не работает лифтовое оборудование. Жалобы людей появились в социальных сетях, после чего ситуацией заинтересовалась прокуратура. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ранее эксперты проводили освидетельствование подъемников и нашли в них многочисленные дефекты. Специалисты сделали однозначное заключение: такие серьезные нарушения создают реальную угрозу для жизни и здоровья жильцов. Именно поэтому безопасная эксплуатация механизмов в высотке сейчас полностью исключена.

«Прокуратура даст оценку работе управляющей компании и действиям должностных лиц, ответственных за обслуживание лифтового хозяйства», – рассказали в прокуратуре Приморского края.

Если в работе коммунальщиков найдут нарушения, прокуроры примут меры и добьются ремонта неисправных подъемников.

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