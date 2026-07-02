Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2026 3:54

За убийство знакомого и попытку скрыть тело осудят жителя Приморьявидео

Следствие завершило расследование уголовного дела
Алина ВЕСНИНА
За убийство знакомого и попытку скрыть тело осудят жителя Приморья

За убийство знакомого и попытку скрыть тело осудят жителя Приморья

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Хасан 43-летний местный житель жестоко расправился со своим 37-летним знакомым. Преступление произошло в середине апреля 2026 года в помещении котельной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приятели выпивали, но в какой-то момент сильно поругались. Мужчина жестоко избил товарища, после чего связал ему ноги, скинул в открытый колодец и закрыл крышку люка. Чтобы отвести от себя подозрения, на следующий день он решил перепрятать тело.

Жителя Приморья обвиняют в расправе над знакомым

Видео: СУ СКР по Приморскому краю

«Обвиняемый извлек тело погибшего из коллектора и переместил его в золоотвал с целью сокрытия следов преступления», – рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Мужчина уже признал свою вину и подробно продемонстрировал действия на криминалистическом манекене на месте расправы. Сейчас расследование полностью завершено, а материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.