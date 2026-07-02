За убийство знакомого и попытку скрыть тело осудят жителя Приморья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Хасан 43-летний местный житель жестоко расправился со своим 37-летним знакомым. Преступление произошло в середине апреля 2026 года в помещении котельной. Подробнее – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Приятели выпивали, но в какой-то момент сильно поругались. Мужчина жестоко избил товарища, после чего связал ему ноги, скинул в открытый колодец и закрыл крышку люка. Чтобы отвести от себя подозрения, на следующий день он решил перепрятать тело.

Жителя Приморья обвиняют в расправе над знакомым Видео: СУ СКР по Приморскому краю

«Обвиняемый извлек тело погибшего из коллектора и переместил его в золоотвал с целью сокрытия следов преступления», – рассказали в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Мужчина уже признал свою вину и подробно продемонстрировал действия на криминалистическом манекене на месте расправы. Сейчас расследование полностью завершено, а материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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