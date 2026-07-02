Жительницу Камчатки осудили за инвестиционные аферы на 31 миллион рублей

Приговор пока не вступил в законную силу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Петропавловск-Камчатский городской суд вынес приговор 34-летней местной жительнице, которая обманула семерых граждан на общую сумму 31,4 миллиона рублей, предлагая вложить деньги в прибыльные аукционы по поставкам медоборудования. Женщина признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорена к четырем годам колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Как установлено в суде, с августа 2021 года по октябрь 2022 года осужденная выдавала себя за успешного предпринимателя, работающего с медучреждениями Камчатского края. Она убедила знакомую вложить личные средства, а через нее привлекла к участию еще нескольких человек. Чтобы поддерживать доверие, злоумышленница регулярно сообщала детали о поставках, аукционах и сроках оплаты, а также частично возвращала деньги, создавая видимость реального и доходного бизнеса. На деле закупка медоборудования за счет полученных средств не велась, а все деньги подсудимая тратила по своему усмотрению.

Сама женщина вину не признала и настаивала на том, что отношения носили гражданско-правовой характер. Однако государственный обвинитель опроверг эту версию в суде с помощью собранных доказательств. Приговор пока не вступил в законную силу.

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