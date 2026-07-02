В Приморье прокуратура проверит обстоятельства нападения собаки на ребенка

Ребенок был госпитализирован с травмой руки Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Пограничного района взяла на контроль установление обстоятельств нападения собаки на восьмилетнего мальчика в парке на улице Ленина. Это произошло 1 июля 2026 года в пгт Пограничный, ребенок госпитализирован с травмой руки. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

В надзорном ведомстве обратили внимание на публикацию в соцсетях. Сейчас прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). Кроме того, под пристальным вниманием специалистов будут вопросы взыскания средств на лечение пострадавшего и компенсации морального вреда. Результаты проверки держат на особом контроле.

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