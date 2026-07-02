Синоптики не прогнозируют выхода тайфуна BAVI в Приморье

На текущий момент оснований ждать выхода тайфуна на территорию Приморья в ближайшие полторы недели нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В приэкваториальной части Тихого океана тропическая депрессия переросла в шторм под названием BAVI. На данный момент циклон смещается на запад-северо-запад, в ближайшие дни его ждет усиление, но выход на территорию Приморского края в ближайшие 7–10 суток не прогнозируется. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным метеослужб, утром 2 июля вихрь зафиксирован в точке с координатами 10,3° северной широты и 159,9° восточной долготы. Давление в центре шторма опустилось до 1000 гПа, а порывы ветра достигают 19 метров в секунду. Скорость перемещения циклона – около 13–14 километров в час, направление он держит на запад-северо-запад.

Синоптики отмечают, что BAVI продолжит набирать силу, сохраняя текущий курс. Согласно прогнозам, уже в выходные шторм выйдет на стадию тайфуна, а в начале следующей недели способен развиться в мощный супертайфун. Однако гидродинамические модели показывают: как минимум до середины следующей недели эпицентр останется над океанскими водами, поэтому угрозы для наземных территорий не возникнет. Опасность в этом периоде грозит только судам, которые могут оказаться прямо на пути вихря.

Предварительные расчеты указывают, что 10 июля тайфун приблизится к острову Тайвань, после чего вероятен его выход на юго-восточные провинции Китая. Но сроки прогноза пока большие, поэтому говорить о точной траектории и влиянии на погоду в Приморском крае рано – данные будут уточняться по мере поступления новой информации.

На текущий момент оснований ждать выхода тайфуна на территорию Приморья в ближайшие полторы недели нет. Специалисты продолжают круглосуточно мониторить ситуацию и обещают оперативно сообщать о всех изменениях.

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