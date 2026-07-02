В Приморье возбудили уголовное дело после нападения собаки на ребенка

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет Приморского края начал уголовное расследование из-за нападения бездомной собаки на восьмилетнего мальчика в поселке Пограничный. Дело возбуждено по статье о халатности. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

По данным следствия, это произошло на детской площадке на улице Ленина. Безнадзорное животное укусило ребенка, причинив вред его здоровью. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, опрашивают свидетелей.

В рамках проверки специалисты установят, почему собака свободно гуляла по территории поселка, и кто из чиновников или должностных лиц не обеспечил своевременный отлов бродячих животных.

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