Число пострадавших в ДТП с мототехникой растет в Приморье

С начала года в регионе зарегистрировали 252 аварии с мототранспортом Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С наступлением тепла в Приморье резко выросло число аварий с участием мотоциклов, мопедов и квадроциклов. За год количество таких ДТП увеличилось на 4,6%, а число раненых – на 11,6%. Особую тревогу вызывают подростки, которые садятся за руль без прав и грубо нарушают правила. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

С начала года в регионе зарегистрировали 252 аварии с мототранспортом. В них погибли 12 человек, еще 173 получили травмы. Среди пострадавших – 62 ребенка, один несовершеннолетний погиб. Только за первый летний месяц на дорогах края случилось более 40 ДТП с участием детей. В числе пострадавших – 15 пассажиров автомобилей, 10 пешеходов, 17 водителей мототехники, велосипедов и самокатов, а также их пассажиры. В трех случаях травмы, полученные детьми, оказались смертельными.

В Госавтоинспекции Приморья подчеркивают, что далеко не всем водителям мопедов исполнилось 16 лет, то есть они управляют транспортом нелегально и почти всегда игнорируют ПДД.

Напомним, Приморье входит в число девяти регионов России, где уже действуют штрафы за продажу бензина несовершеннолетним. Сейчас эту меру могут ввести по всей стране – авторы инициативы рассчитывают, что она поможет снизить число аварий с участием подростков на питбайках и другой мототехнике.

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