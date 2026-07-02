Бурундук покорил новые высоты в нацпарке Приморья

Любопытство зверька сыграло на руку наблюдателям. Фото: «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» заметили бурундука, который забрался на вершину. Для кого-то эти «горы» могут показаться невысокими, но для самого зверька это стал настоящий подвиг. Правда, порадоваться своей победе «альпинист» не успел – его внимание отвлекло что-то другое. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Этот случай позволил ученым и фотографам рассмотреть лесного жителя в деталях. Тело у бурундука стройное и вытянутое, а верхняя часть окрашена в серовато-бурый цвет. Главная примета – пять продольных темных полос вдоль спины, которые разделены светлыми промежутками. Именно по этому рисунку специалисты без труда отличают его от других грызунов.

Любопытство зверька сыграло на руку наблюдателям. Вместо того чтобы скрыться, он замер, позволив сделать качественные кадры. Так что теперь покоритель вершин предстал перед публикой во всей красе, доказав, что даже маленькое существо способно на большое приключение.

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