Владивосток развернет масштабный спортивный праздник в День города

Спортивные мероприятия в честь Дня города стартовали еще до основных торжеств. Фото: мэрия Владивостока

Владивосток готовится отметить День города масштабной спортивной программой, которая развернется 4 июля на главных площадках столицы Приморья. Центральным событием станет праздник на площади Борцов Революции, где с утра и до вечера горожан и гостей ждут зарядка с чемпионом, турниры по баскетболу и футболу, показательные выступления экстремалов, а также международный боксерский матч с участием китайских спортсменов. Подробнее – в материале «КП – Владивосток».

Праздничное утро на площади Борцов Революции начнется в 10:00 с массовой зарядки, которую проведет мастер спорта международного класса, депутат городской Думы Алеся Корсак. Организаторы приглашают на разминку всех желающих, независимо от возраста и уровня подготовки. Как отметил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин, День города – отличный повод провести время активно всей семьей, познакомиться с разными видами спорта и поддержать местных атлетов.

В центре внимания – традиционный Кубок Владивостока по баскетболу 3×3, за который поборются 16 команд. Помимо этого, для гостей организуют фестиваль ГТО, мастер-классы по брейкингу и мини-футболу, турнир по настольному футболу, а также зрелищные соревнования по трикингу с участием чемпиона мира из Китая Ли Шань Шуаня. Отдельным событием станет международный боксерский матч у здания правительства, где сборная Приморья встретится с командой китайской провинции Хэйлунцзян.

Спортивные мероприятия в честь Дня города стартовали еще до основных торжеств. Так, 2 июля во Владивостоке началась парусная регата, а 3 июля открылся Кубок города воинской славы по гонкам дронов.

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