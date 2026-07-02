В бухте Новик под Владивостоком сгорел катер Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 2 июля в акватории бухты Новик произошел пожар на катере - судно полностью уничтожено огнем. В МЧС сообщили, что вызов поступил в пожарно-спасательную службу, когда пламя уже охватило корпус. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

К счастью, погибших и пострадавших нет: экипаж и пассажиры успели покинуть борт до того, как огонь сделал судно непригодным для спасения. Прибывшие спасатели установили, что помощь людям не требуется.

По словам владельца, на катере находились двое мужчин и 13-летний подросток. Судно проходило пролив между островом Русский и островом Елены, направляясь в бухту Новик, когда в машинном отделении раздались два хлопка. Капитан немедленно включил систему экстренного пожаротушения, но, несмотря на это, дым пошел сильнее. Поняв, что огонь не остановить, капитан с командой надели спасательные жилеты и прыгнули в воду. Их заметило проходившее мимо судно. Моряки оперативно подняли людей на борт и доставили на берег.

Сейчас специалисты выясняют точную причину возгорания.

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