На Чукотке двое подростков обокрали пункт выдачи заказов на 220 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Анадыря, которые обвиняются в краже из пункта выдачи заказов. По версии следствия, в апреле 2026 года они проникли в помещение на улице Мира и похитили товаров на сумму более 220 тысяч рублей. Действовали сообща и по предварительному сговору, что квалифицируется как кража группой лиц с незаконным проникновением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе следствия подростки признали свою вину, раскаялись и полностью возместили ущерб. Похищенное имущество нашли и вернули владельцам. Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к обвиняемым принудительной меры воспитательного воздействия. Учитывая возраст и добровольное возмещение ущерба, суд может назначить не лишение свободы, а обязательные работы или передачу под надзор родителей.

Следственное управление напоминает, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.

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