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НовостиПроисшествия2 июля 2026 22:56

На Чукотке двое подростков обокрали пункт выдачи заказов на 220 тысяч рублей

Похищенное вернули владельцам, ущерб возместили
Алина БОНДАРЕНКО
На Чукотке двое подростков обокрали пункт выдачи заказов на 220 тысяч рублей

На Чукотке двое подростков обокрали пункт выдачи заказов на 220 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Чукотке завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних жителей Анадыря, которые обвиняются в краже из пункта выдачи заказов. По версии следствия, в апреле 2026 года они проникли в помещение на улице Мира и похитили товаров на сумму более 220 тысяч рублей. Действовали сообща и по предварительному сговору, что квалифицируется как кража группой лиц с незаконным проникновением. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

В ходе следствия подростки признали свою вину, раскаялись и полностью возместили ущерб. Похищенное имущество нашли и вернули владельцам. Следствие собрало достаточно доказательств, и теперь уголовное дело направлено в суд с ходатайством о применении к обвиняемым принудительной меры воспитательного воздействия. Учитывая возраст и добровольное возмещение ущерба, суд может назначить не лишение свободы, а обязательные работы или передачу под надзор родителей.

Следственное управление напоминает, что за подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет.

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