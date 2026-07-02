Губернатор Приморья рассказал о последнем видео героя РФ Михаила Гудкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве на мемориальном комплексе «Пантеон защитников Отечества» состоялось торжественное открытие памятника дважды Герою Российской Федерации, генерал-майору Михаилу Гудкову. Почтить память легендарного комбрига пришли полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров, главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев, а также боевые товарищи, родные и близкие. Траурная церемония собрала тех, кто знал Михаила как настоящего воина и человека с большой душой. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Михаил Гудков погиб ровно год назад - в день рождения Владивостока. За несколько часов до гибели он записал прощальное видео, обращенное к жителям города у моря, с которым был связан особой любовью. В своем послании он поздравлял приморцев с праздником.

Это видео стало последним свидетельством его жизни. Он отправил его, а через полчаса ушел из жизни вместе со своими боевыми товарищами, выполняя воинский долг.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

Подпишитесь на нас: Telegram; Одноклассники, MAX.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» или «КП – Дальний Восток» обязательна.