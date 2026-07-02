Жительница Камчатки испортила могилы мужа и свекрови из-за ревности к сестре

Жительница Камчатки разгромила захоронения мужа и свекрови из-за ревности к сестре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Петропавловске-Камчатском перед судом предстанет 63-летняя местная жительница, обвиняемая в надругательстве над местами захоронения. По версии следствия, в августе прошлого года она пришла на кладбище, где похоронены ее муж и свекровь, и обнаружила, что на могиле появился новый памятник на две фигуры, установленный сестрой мужа без ее согласия. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Разгневавшись, женщина ногами нанесла не менее шести ударов по стеле и гранитной вазе, повредив их. А в сентябре она вернулась на кладбище и, найдя камень, разбила поминальную лавочку, а затем с помощью баллончика с зеленой краской распылила ее на поверхность надгробия.

Обвиняемая полностью признала свою вину, но в содеянном не раскаялась. На допросе она заявила, что не согласна с благоустройством могилы, которое провела сестра мужа, и именно это спровоцировало ее агрессию. Потерпевшая сторона уже подала гражданский иск о возмещении морального вреда и материального ущерба. Дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.

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