Житель Находки обманул женщину на 120 тысяч рублей за установку забора Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Находке полиция задержала 72-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве в сфере строительных услуг. Женщина обратилась в компанию за установкой забора, передала специалисту 120 тысяч рублей, но работы так и не начались. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Владивосток».

Представитель фирмы постоянно откладывал сроки, а затем пообещал вернуть деньги, но обманутая заявительница не получила ни забора, ни своих сбережений. После долгих ожиданий она обратилась в полицию.

Сотрудники уголовного розыска быстро установили и доставили в отдел подозреваемого. Пенсионер признался в мошенничестве и полностью возместил причиненный ущерб. Тем не менее, следователь завел уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения, максимальное наказание по которой - до 6 лет лишения свободы. До суда фигурант будет находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция настоятельно советует при заключении договоров проверять подрядчиков, не передавать деньги без официальной документации и требовать гарантий выполнения обязательств.

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